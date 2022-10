Juventusest kelneriks: selles kõiges on süüdi aeglased hobused ja kiired naised

Kui mängumehelt uuritakse, mis põhjusel see nii on, kostab ta ausalt. «Ah et keda tuleb süüdistada? Aeglaseid hobuseid ja kiireid naisi. See kõik on minu süü. Naised armusid purjus minusse ja üritasid seejärel mind muuta. See neil aga ei õnnestunud, kuigi nad üritasid ka psühholoogidega,» sõnab mängumees ning lisab, et tema ekskaasad on kõik temast rikkamad.