Eesti vormelitalent tegi Kataloonias uhke soolosõidu

Nõnda võttis Aron hooaja viienda etapivõidu ning tõusis teenis punktitabelisse 25 punkti. Kokku on eestlane kogunud 201 silma, millega jätkab kolmandal positsioonil. Seejuures on Aronil võimalus endiselt sarja meistriks tulla, kuna üldliider Dino Beganovic leppis 11. kohaga ning punkte ei teeninud. Rootslase edu on kolm etappi enne hooaja lõppu 49 punkti.