GALERII ⟩ Eesti tunnistas olümpiahõbeda paremust

«Niipalju kui seis lubab võin oma esitusega täna enam-vähem rahule jääda. Kuigi mängisin enda jaoks kaitses ebatavalist positsiooni, siis tunnen, et sain siiski hakkama. Tahtsime teisel poolajal näidata, et me ei anna alla ning et me oleme enamaks võimelised. Olen uhke, et võitlusvaim püsis ka kaotusseisus. Rünnakul tulid meil väsimusest tingituna vead sisse, kuid oli ka kohti, kus me mängisime juba paremini kui eelmistel kordadel,» lõpetas Lõpp.