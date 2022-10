Eesti vibuspordi ajalugu teinud Jäätma suure võimaluse rikkus toidumürgitus

Ta on esimene eestlane, kes on MK-sarja finaaletapile jõudnud ning sinna pääsemine on juba väga suur saavutus, seisab pressiteates.

Treeneri ja ema Maarika Jäätma kommentaar: «Terve hooaeg on olnud väga hea, ta on näidanud väga head laskmist. Siia saamine oli juba väga raske ja meie jaoks mingis mõttes võit. Seda toidumürgitust ei osanud me keegi oodata aga nagu ikka tuli see väga tähtsal hetkel. Täna olid teada, et on vaja lasta häid skoore, sest ilm oli ideaali lähedane. Seekord kahjuks ei tulnud, eks jõuetus ja halb enesetunne tegid ka oma töö. Kokkuvõttes on kõik hästi ja me võitleme siin ka järgmise nädala lõpus, kohalikud kutsusid meid nendega mõõtuvõtma.»