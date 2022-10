FIS pannakse surve alla: ka norralannad ähvardavad boikotiga

Kui varem on juba Rootsi suusatähed Linn Svahn ja Maja Dahlqvist öelnud, et agressorriikide sportlaste osalemise korral boikoteerivad nad MMi, siis nüüd avaldasid plaanile toetust ka nende Norra ametikaaslased.

«Ma arvan et see oli Rootsi naistelt julge avaldus. On hea, et nad oma positsiooni selgelt välja ütlesid ja ma toetan neid,» ütles Ragnhild Haga Rootsi ringhäälingule antud intervjuus. «Meie jaoks tundub kõik Ukrainas toimuv sürreaalne.»