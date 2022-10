Putini tulihingelisest toetajast suusatäht õigustas taas Venemaa sissetungi

Inimõiguste ekspert Ivar Dale sõnas, et ilmselt on Stepanova väited suunatud tavalistele venelastele. Stepanova aga väitis omakorda, et Venemaal ei karistata teisitmõtlejaid.

«Kõik arvavad sama mis mina. Nad on selles osas lihtsalt natuke vaiksemad. On tõsi, et osadel inimestele on teised arvamused. Võib-olla kaks-kolm inimest sajast arvab nii. See on demokraatia. Nad on oma vaadete osas avatud, isegi kui ma arvan, et nad eksivad. Ometi ei ole kedagi neist karistatud,» sõnas ta.