Eesti vormelitalent kindlustas meeskonnale EM-tiitli

Nõnda tuligi Aronil parima Prema sõitjana leppida neljanda kohaga, ent sellest piisas, et kindlustada oma meeskonnale tänavune EM-tiitel.

Individuaalne Euroopa meister selgitatakse aga hooaja viimasel osavõistlusel Itaalias Mugellos. Kõige suuremad tiitlišansid on Dino Beganovicil, kellel on koos 254 punkti. Rootslasele järgnevad Gabriele Mini (215), Paul Aron (213) ja Hadrien David (208). Laual on veel maksimaalselt 50 punkti.