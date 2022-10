Kaks šokki korraga: Kalju vallandas peatreeneri ja sakutas kohe Florat

Tolle triumfiga kerkis Kalju nüüd 58 punkti peale ehk Paidega samale pulgale. Etem omavaheliste mängude seis – tänavused mängud on nõmmekate poolt lõppenud vastavalt 3:2, 1:0 ja 1:2 – annab eelise aga Kaljule.

Tänasele triumfile lisab vürtsi ka tõsiasi, et kohtumise avaldas Soccernet.ee, et kahekordne Eesti meister on viis vooru enne hooaja lõppu lõpetanud koostöö portugallasest peatreeneri Eddie Cardosoga.