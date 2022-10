Täna algavad Brestis Prantsusmaal purjetamise olümpiaklassi iQfoil 2022 maailmameistrivõistlused

Romek Roolaht EST143 (2022 iQfoil Eesti meistrivõistluste III koht, üldarvestuse 5. koht; Eesti Karikasarja iQfoil U21 I koht, üldarvestuse II koht): “Brestis on meeleolu hetkel väga üleval – vaatamata hallile ilmale on sajad sportlased jõudnud võistluspaika ning õhus on tunda, et midagi vinget hakkab toimuma. Lähenen võistlustele väga avatud meelega ning soovin soorituse poolest üllatada ennast.“

Renar Roolaht EST28 (2022 Eesti Karikasarja iQfoil üldarvestuse I koht, iQfoil Eesti meistrivõistluste 4. koht): “Brestis on meeleolu hea. Kuna surfareid on palju, siis koguaeg keegi sõidab ja toimub midagi. Lisaks on tuul puhunud ja oleme saanud oludega harjuda. Minu suur eesmärk on juba mõnda aega olnud purjetada kuldfliiti. Sellel võistlusel on see raskem kui varem, kuna võistlejaid on rohkem. Oleme selle võistluse jaoks kõvasti trenni teinud ja kindlasti tuleb põnev nädal.“