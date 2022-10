Ott Tänak: Hyundai on konkurentidega võrreldes aasta jooksul enim arenenud

Hyundai auto, mis alustas hooaega Toyota ja M-Spordi kannul, on Tänaku kinnitusel hooaja jooksul konkurentidega võrreldes kõige rohkem edasi arenenud. «Olime esimene pool aastat väga kehvas seisus ja suve alguses suutsime edasi areneda, aga meil on jätkuvalt palju tegemata tööd ja näeme mitmeid valdkondi, kus saame lihtsalt edasi areneda,» sõnas ralliäss.

Küsimusele, kas tõsiasi, et Kataloonia rallit pole Tänakul seni võita õnnestunud, lisab stardi eel motivatsiooni või tekitab hoopis veidi ebakindlust, vastas ta, et rallisid saab võita siis, kui selleks on olemas vahendid. «Hispaanias loeb ainult puhas kiirus ja samas on tegu ralliga, kus auto peab hästi toimima. Sõitjana on siin keeruline auto võimekust või puudujääke ainult sõiduga kompenseerida.»