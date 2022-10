JAANUS KRIISK ⟩ Kurjuse võiduks piisab sellest, kui head istuvad vaikides, käed rüpes

Praegu, 2022. aasta oktoobris oleme ka spordikogukonnaga jõudnud nii rahvusvahelisel kui ka kodukamaral olukorda, kus igaühel on tekkinud sama küsimus: kas aated on müügiks või ei ole? Halle tsoone enam ei ole, olukord on mustvalge. Kas konkreetselt sinus on alles inimene koos väärtuste ja põhimõtete ning spordis kehtivate aadetega, või teda sinu sees enam pole, on vaid mingi suurtulemuse jaht koos Gazpromi preemiasildiga!?