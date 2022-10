Kris Meeke pakkus end Hyundaile

Oktoobri alguses teatas Hyundai, et loobub Oliver Solbergiga koostööst ning soovib enda ridadesse veelgi enam kogemust. Meeskonna kolmandas autos jätkab kindlasti Dani Sordo, ent hispaanlane ei soovi tervet hooaega kaasa sõita. Nõnda otsustaski Meeke enda kandidatuuri üles seada.

Enam kui 100 MM-rallit sõitnud Meeke leidis, et tal pole midagi kaotada. «Kui ma võtan Hyundaiga ise ühendust, siis mida ma sellega kaotan? Seda, et nad võivad olla minust huvitatud?» lausus 43-aastane Meeke Prantsusmaa väljaandele Autohedbo.

«Nende programm sobiks mulle ideaalselt. Dani ja mina täiendaksime üksteist väga hästi. Kui ta ei soovi Soomes ja Eestis sõita, siis need pakuksid mulle väga huvi. Oleksin väga meelitatud, kui saaksin pingevabalt nendel rallidel kaasa teha,» lisas Meeke.

Hyundai meeskonnaga soovivad väga paljud rallimehed liituda. Meeskonna pealik Julien Moncet tõdes, et nad on ise mitme sõitjaga ühendust võtnud ning samuti on võidusõitjad ise nendega kontakteerunud.