Korvpallilegendil diagnoositi raske haigus

56-aastane saab ravi Atlanta ning on hästi meelestatud, kuna temaga tegelevad oma ala professionaalid. «Dikembe ja tema perekond soovivad hetkel privaatsust. Seda selleks, et keskenduda ainult ravile. Endine korvpallur tänab inimesi, kes on enda palveid ning mõtteid tema suunas saatnud,» seisab NBA teadaandes.