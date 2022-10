Puhta spordi eest võitleva organisatsiooni AIU teatel on viimase aasta jooksul jäänud triamtsinoloonatsetoniidi tarvitamisega vahele kümme Keenia jooksjat. See keelatud aine on sünteetiline kortikosteroid, mida dopingupetised kasutavad verd turgutava EPO alternatiivina.