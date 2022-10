Ukraina endine tennisetäht luges venemeelseid säutse jaganud Muskile sõnad peale

Musk kirjutas Twitteris, et kui Venemaal oleks valida Krimmi kaotamise ja taktikaliste tuumarelvade kasutamise vahel, siis valiksid venelased teise variandi. Kui talle mainiti, et tuumarelva kasutamise korral hävitaksid lääneriigid Venemaa armee võitlusvõime, siis ütles ta, et see põhjustaks jällegist tuumasõja.

Selle peale otsustas sõna võtta Dolgopolov, kes rõhutas, et Venemaa presidendile Vladimir Putinile ei tohi järeleandmisi teha. «Hetk, kui sa langed ühe tuumaähvarduse ohvriks, on hetk, kui maailm langeb kaosesse. Lasta maniakkidel ähvardada maailma tuumarelvadega ja sellega pääseda on tsivilatsiooni lõpu garantii, ainult aja küsimus… Nii et Elon, sinu viis on tegelikult garantii edasilükatud halvale lõpule,» kirjutas Dolgopolov kuulsale ärimehele vastuseks.