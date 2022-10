Iraani võimude vastu protesteerinud tippsportlane on teadmata kadunud

Iraani seadus näeb ette, et naised katavad sporti tehes oma pead ning seetõttu ähvardab Rekabit vanglakaristus. Ometi kirjutab BBC oma allikatele toetudes, et naise sõbrad on tema pärast mures. Nimelt pole teda pühapäeva õhtust keegi kätte saanud.