Euroopas suure sammu teinud Rump elab justkui unenäos

«Täisõnnestumist meil kogu hooaja peale ei tulnud. Kogu aeg olid justkui tööriistad ja võimalused selleks olemas ent kõige kõrgemat kohta me tänavu ei teeninud. Samas, kõik see on meid tiimina arendanud ja õpetanud. Ka mu enda jaoks personaalselt oli see väga vinge aasta. Mõnes mõttes isegi täiesti uskumatu ja püüan end sageli kinni hetkes, kus see kõik on justkui unenägu. Lihtsalt vaatan ja mõtlen, kuhu ma olen välja jõudnud ja mis masin on mul istme all – selles mõttes oli see täiesti unelmate hooaeg. See suur samm Euroopasse, millest me unistasime, see sai tänavu tehtud. Samuti Eesti autospordi ajalugu, kui lõpetasin esimese eestlasena Le Mans’i 24 tunni sõidu. See on tohutu tähtsusega minu karjääris. Mul on terve hooaeg olnud tiimis kindel ülesanne ja roll. Olen seda täitnud nii professionaalselt kui olen osanud seda teha ja siiamaani on tagasiside olnud väga positiivne. Tänan ka kõiki oma toetajaid ja poolehoidjaid, kelle tugi nii headel kui halbadel hetkedel on olnud mu jaoks väga oluline,» sõnas Martin Rump hooaja kohta tervikuna.