Koroonaviirus sundis tennisetalenti karjääri lõpetama

«See on raskeim otsus, mille olen iial teinud ja seda on veel raskem aksepteerida,» tunnistas Dissanayake Instagrami postituses.

«See sport tegi minust selle, kes ma olen. See on olnud hull teekond ja teeksin selle kõik uuesti läbi, kui saaksin, aga pärast aastat haigena on aeg edasi liikuda,» lisas ta.

«Ma ei tahtnud akspeteerida, et minu karjäär koroonaviiruse tõttu lõppeb, aga lõpuks jõudis see punkti, kus ma mõtlesin: «Olen 15. kuud haige, lihtsalt kodus, endiselt voodihaige ja ei suuda teha kõige tavalisemaid asju. Ma ei ole eales piisavalt terve ja kui kunagi peaksin olema, siis on see miljoni aasta kaugusel,»» sõnas ta The Timesile antud intervjuus.