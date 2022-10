Eesti jalgpallitalent sõlmis Itaalia tippklubiga pika profilepingu

«Hea meel on tõdeda, et Tallinna Kalevi kasvandikuna AS Roma siirdunud mängumees Martin Vetkal on sõlminud Romaga uue mitmeaastase profilepingu ning jätkab oma jalgpallurikarjääri Euroopa suurklubi juures,» teatas Jalgpalliklubi Tallinna Kalev sotsiaalmeedias.

«Mul on hea meel, et Martin on teinud sammu edasi ning Euroopa suurklubiga lepingu pikendamine annab ju ka mängijale enesekindlust ning motivatsiooni, et temaga arvestatakse ka tulevikus. Nüüd on vaja tööd jätkata ning kasutada iga võimalust esindusmeeskonnale lähemale saada,» lisas Kalevi spordirektor Joel Lindpere.