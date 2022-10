FOTOD ⟩ Karmis avariis mitu selgroolüli murdnud Hyundai sõitja jääb Kataloonia MM-etapilt eemale

Kiirabi viis Solansi haiglasse, kus talle tehti põhjalikum analüüs ja selgus, et mitmed selgroolülid olid katki.

«Need on minu jaoks keerulised tunnid olnud, aga meiega on kõik korras. Axelil (Axel Coronado, Solansi kaardilugeja – toim.) on kerged valud ja minul mitu katkist selgroolüli,» kirjutas Solans haiglavoodist.