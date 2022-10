Ukraina tennisist keeldus valgevenelannaga kätlemast: olin vaid paar päeva varem pommitatud paigas

Tenniseorganisatsioon ITF on üks neist, kes lubas pärast Ukraina sõja algust agressorite ehk Venemaa ja Valgevene sportlastel võistlemist jätkata. Paljudele see ei meeldi. Selgelt näitas oma meelsust ka Kostjuk, kes keeldus mängu järel Sasnovitšiga kätlemast.

«On kergemaid ja raskemaid aegu. Alati on veidi erinev. Üritan mõelda muule kui vastase rahvusele ja isikule. Aga olukord on ebameeldiv,» selgitas Kostjuk, milliseid emotsioone tekitab sõja algatanud riikidest pärit sportlastega kohtumine.

«Küsisin emalt: millal sõda lõppeb? See on väga kurnav. Kellelgi pole [siin alal] sinust kahju. Keegi loovuta sulle puntki või geimi halastusest. Muidugi on kõigil omad mured, aga olen teiste tüdrukutega võrreldes halvemas seisus. Olen pidevalt stressis, see kulutab palju energiat. Tunnen, et kaotan viisil või teisel igal juhul.»