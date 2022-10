Korvpalli EMil põrunud peatreener ei tea, kas ta on veel ametis või mitte

Igal juhul veider olukord, sest juba vähem kui nelja nädala pärast koguneb Serbia koondis MM-valikmängudeks Suurbritannia ja Türgiga. Otsekohene Pešic tõdes, et olenemata tema personaalküsimusest läheb tiimil raskeks.

«Minu teada ei saa neis valikmängudes EM-koondisse kuulunud mängijatest keegi osaleda. Mind vaadati imelikult, kui ütlesin, et Belgia on sellises olukorras meist parem tiim. Sama kehtis ka Läti kohta,» arutles Pešic, kes tõmbas sellega veel tuure üles.

«Nüüd tuleb mäng Suurbritanniaga, kes on objektiivselt vaadates meist tugevam. Meie puhul on suur küsimus, kellega üldse mängima peame.»

Meenutame, et Suurbritannia kaotas EMil kõik mängud kindlalt, sealhulgas ka Eestile 62:94. MM-valiksarjas on neil ühe võidu kõrval kirjas viis kaotust. Serbia saldo on 3/3.