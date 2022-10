Tänak on Kataloonia ralli eel lootusrikas

Eesti autospordi ajaloos on Kataloonia märgilise tähtsusega, sest just seal kindlustas Tänak 2019. aastal oma seni ainsa MM-tiitli. Pärast toonast hooaega kolis ta Hyundaisse ning i20ga pole tal veel õnnestunud Kataloonias täisrallit sõita. 2020. aastal jäi võistlus ära ning mullu lõhkus eestlane avapäeval oma auto.

«Pidamine on Hispaanias kõrgem, sel nädalal on see puhas asfaldi võistlus. Sellele võistlusele tuleb tulla heas tasakaalus autoga. See saab olema mõnus puhas asfaldi võistlus,» jätkas 2019. aasta maailmameister.