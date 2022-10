Konkurendid nõuavad reegleid rikkunud Red Bullile karmi karistust

«Limiidi ületamine ja teised võimalikud rikkumised on puhas petmine. Selle tegemine loob selgeid eeliseid. Iga tiim, mis on kulutanud liiga palju raha, on saanud ebaausa eelise auto arendamisel selleks ja järgmiseks hooajaks,» seisis seal.

«Ma ei tahaks olla selles olukorras otsustajate rollis. Sõitjad sõidavad täiesti piiril, et olla tipus. Need [kululimiidi ületamise] otsused teeb tiim ja sõitjatel pole selles väga rolli. Aga lõpuks istub sõitja steroididega laetud autos. See on keeruline olukord,» vahendas GPFans Wolffi sõnu.