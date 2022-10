Neuville sihib kübaratrikki, millega viimati sai hakkama Tänak

«Kataloonia ralli on suhteliselt sirgjooneline, kui seda nüüd ainult asfaldil sõidetakse. Teed on siledad, laiad ja sujuvad. Pidamine on sisuliselt igal katsel sama,» vahendab Rallit.fi Neuville’i sõnu.

«Siin tuleb autole hea seadistus leida ja pead hea rütmi leidma, et kiire olla. Siis pead lihtsalt vajutama nii kõvasti, kui suudad,» vastas belglane küsimusele, kuidas Kataloonias kiire olla. «Võistlusel on vahed alati väga väikesed, nii et see tundub natuke nagu ringrajal sõitmine ja võitled iga sekundikümnendiku eest.»