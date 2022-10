ROKi president astus venelaste kaitseks välja

«Me ei värvi kõiki sama pintsliga nende valitsuse tegude pärast,» rõhutas Venemaal ärihuvisid omav Bach. Samas ütles ta ka seda, et hetkel ei ole õige aeg hoiakut Venemaa ja Valgevene sportlaste suhtes muuta.

Nimelt soovitas ROK pärast sissetungi, et Venemaa ja Valgevene sportlastel ei lastaks rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

«Tegime seda raske südamega – sportlased ja spordiametnikud ei alustanud seda sõda, nemad ei ole selles sõjas vastutavad,» jätkas Bach ja lisas, et ROK on «lahendamatu dilemma» ees.

«Ühelt poolt ei suuda me täita täielikult olümpiamissioni, milleks on sportlaste kaitsmine ja terve maailma ühendamine läbi rahuliku võistluse. Me olime kõik alati sellega nõustunud ja rõhutanud seda põhimõtet, kui mõne riigi sportlased keeldusid teistest riikidest sportlastega poliitilistel põhjustel võistlemast.

Nüüd, kahjuks, selles unikaalses olukorras on ainuke viis seda missiooni kaitsta, kui soovitasime passi järgi sportlaste võistlustel osalemist keelata,» rääkis ROKi president.

Lisaks sellele hoiatas ta kohapeal viibivaid delegaate: «Täna on need Venemaa ja Valgevene. Aga kui me laseme poliitikal spordi üle võtta, siis homme olete selleks teie.»

Suurkohtumisel on kohal ka Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteed, kuid Ukrainlased osalevad näiteks videosilla vahendusel. Kahe agressorriigi kohapeal viibimine tekitas nii mõneski teises riigis tuska.