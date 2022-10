Midagi niisugust pole NBAs veel olnud – panustamisfirmad näevad viit võrdset tiitlisoosikut

Nimelt näitavad panustamisfirmade koefitsiendid, et selget soosikut ei ole ning väga häid tiitlivõimalusi nähakse koguni viiel meeskonnal ning natuke vähem häid veel mitmel meeskonnal.

Suurimad soosikud on eelmise hooaja finalistid Golden State Warriors ja Boston Celtics, aga ka Los Angeles Clippers. Teisel pool suurt lompi järgnevad neile väikese vahega Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks ja Philadelphia 76ers.

«Sa oled harjunud nägema täisrelvis meeskondi, kuid nüüd on terve kimp poolikult relvis tiime,» tõi ESPNile võrdluse ennustusportaali DraftKings juht Johnny Avello, kes on Las Vegases sel alal töötanud 1979. aastast saati. «Soosikud on tõeliselt head, kuid nad ei ole ületamatud.»