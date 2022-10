Hyundai kinnitas, et mõtleb Kris Meeke'i peale

Oktoobri alguses teatas Hyundai, et loobub Oliver Solbergiga koostööst ning soovib enda ridadesse veelgi enam kogemust. Meeskonna kolmandas autos jätkab kindlasti Dani Sordo, ent hispaanlane ei soovi tervet hooaega kaasa sõita. Nõnda otsustaski Meeke enda kandidatuuri üles seada.

Enam kui 100 MM-rallit sõitnud Meeke leidis, et tal pole midagi kaotada. «Kui ma võtan Hyundaiga ise ühendust, siis mida ma sellega kaotan? Seda, et nad võivad olla minust huvitatud?» lausus 43-aastane Meeke Prantsusmaa väljaandele Autohedbo.

Nüüd kinnitas Moncet, et Hyundai on koostanud potentsiaalsetest sõitjatest nimekirja ning sinna kuulub ka Meeke, kes viimased aastad on keskendunud Škoda Fabia RS Rally2 arendamisele.

«Minu telefoninumber saab millegipärast populaarsemaks kui kunagi varem. Me räägime mitme sõitjaga, et mis toimub ja kõik teevad seda. Oleme suhtluses mitme sõitjaga,» alustas Moncet WRC Fanatixile antud intervjuus.

«Me kaalume kõiki ja pole midagi otsustanud. Kris Meeke on sõitjate nimekirjas, keda me vaatame. Kas ta on selle tipus, keskel või põhjas, on juba minu probleem,» lisas ta.