Kevadel MM-tiitliga karjääri lõpetanud poksitäht naaseb ikkagi areenile

34-aastane Fury jõudis nõnda ainult pool aastat erus olla. Nimelt teatas ta märtsis pärast Dillian Whyte alistamist, et loobub tippspordist, kuna tal pole enam millegi poole püüelda. Näib, et valitsev maailmameister on enda jaoks motivatsiooni leidnud.