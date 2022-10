Nördinud jalgpallitäht: näib, et mul pole võimalik Ballon d'Ori võita

«Olen Benzema üle õnnelik ja ma ei väida, et ta poleks pidanud seda auhinda võitma. Samas ma pole isegi mitte esikolmikus, kuigi võitsin samuti Hispaania kõrgliiga ja Meistrite liiga,» viitas Courtois sellele, et Benzema järel teenisid vastavalt teise ja kolmanda koha Sadio Mane ning Kevin De Bruyne.

«Tundub, et väravate löömine on olulisem kui nende takistamine. Mul pole siinkohal ilmselt midagi teha. Kui saan aru, kuidas hääletamine käib, siis näib, et mul pole võimalik Ballon d'Ori võita. Ma ei ole kindel, kas mõni väravavaht saab teha ühel hooajal rohkem kui mina,» lisas Belgia koondise esikinnas.