Venemaa rahast eemale hoidnud F1 tiim saab uue peasponsori

MoneyGram on piiriüleste P2P-maksete ja rahaülekannetega tegelev ettevõte, mille peakontor asub Texase osariigis. Just Texases sõidetakse ka F1 hooaja järgmine etapp, kus ametlikult tehingust räägitakse.

Osapooled on avaldanud, et tegemist on mitmeaastase lepinguga ning MoneyGramil on sõnaõigus ka vormelite kujunduse osas. Sel hooajal on Haasi vormelid peamiselt valged, ent seda ennekõike seetõttu, et kujundamise osas jäi aega napiks.