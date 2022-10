Tänak: Neuville korraldab Hyundais sõitjatega seotut

«See on kindlasti talle raske, eriti olles siinne noorsõitja. Kindlasti on see meile keeruline,» lausus Tänak ning lisas seejärel, et tal polnud selle otsusega midagi pistmist. «Ma pole nagu mu meeskonnakaaslane, kes organiseerib Hyundais sõitjaid. Ma ei teadnud sellest midagi ning sain sõnumi alles Petter Solbergilt pärast Uus-Meremaa rallit. Ma ei osanud seda oodata,» viitas Tänak Thierry Neuville suunas.