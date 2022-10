Hooaega valitsenud Tattar: kaamerate ees elamine võttis minust oma tüki

30-aastane Tattar krooniti tänavu maailmameistriks ning USA profituuri üldvõitjaks. Kõige tipuks võitis ta eelmisel nädalal profituuri finaaletapi, millega pälvis 35 000 dollari suuruse auhinnaraha. Olgu lisatud, et see on ala läbi aegade suurim võidupreemia.