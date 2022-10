Ronaldo aeg Manchesteris ongi lõppenud?

United teatas enda avalduses, et Ronaldo on endiselt nende oluline lüli ning Chelsea mängust jääb ta kõrvale distsipliini rikkumise tõttu. «Kogu ülejäänud meeskond on juba valmistumas tähtsaks kohtumiseks,» seisab teadaandes. Londonis toimuv kohtumine on tabeliseisu kohapealt väga oluline, sest meeskonnad paiknevad neljandal ja viiendal positsioonil.