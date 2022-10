Välbel on skandinaavlaste ähvardustest kama kaks

Välbel on tegelikult veidi ka õigus, kuna Venemaa sportlased on viimastel aastatel murdmaasuusatamist ikkagi valitsenud. Meestes on igal võistlusel favoriitide hulgas Aleksandr Bolšunov ja naistes võitis mullu MK-sarja Natalja Neprjajeva. Samas on keeruline ette kujutada ka Norra ja Rootsi sportlasteta murdmaasuusatamist.