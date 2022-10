BLOGI ⟩ Viimasel veerandajal hävinud Baskonia jäi Kreeka hiiule alla, Kotsar taas meeskonna resultatiivseim

Baskonia on Euroliigat alustanud kolme järjestikuse võiduga, kui säru on tehtud Valenciale, Belgradi Partizanile ja Belgradi Crvena zvezdale. Kreeka praeguse aja tugevaima klubi Olympiacose algus on samuti olnud ideaalne: võidetud on Madridi Reali, Barcelonat ja Kaunase Žalgirist ehk kokkuvõttes on vastased olnud selgelt tugevamast puust.