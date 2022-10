Legendaarsel autotootjal on F1-sarjaga liitumiseks kaks valikut

Nimelt oli Porsche edasijõudnud läbirääkimistes Red Bulliga, et hakata 2026. aastast tiimi mootoritarnijaks, kuid vormelitiim otsustas sisuliselt viimasel hetkel, et ei soovi ikka seda käiku teha.

«Porsche on hea bränd, aga meie DNA on päris erinev. Vestluse käigus sai selgeks, et me strateegiliselt ei klappinud,» seletas Red Bulli tiimipealik Christian Horner Motorsportile seda otsust.