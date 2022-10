Tänak vihjas, et tal oli hübriidiga probleeme

Tänak kaotas teise katse järel rallit juhtinud Kalle Rovanperäle juba 7,3 sekundiga ja oli juba esimese kiiruskatse järel muret üles näidanud. «Tingimused on okeid, võrdlemisi stabiilsed. Aga meid ootab ees raske päev. Mul polnud [autos] mingit tunnet,» sõnas ta esimese katse lõpus.

Kolmanda kiiruskatse järel vihjas eestlane, et tal oli esimesel kahel katsel probleeme hübriidajamiga. «Kuidagi õnnestus mul hübriid lõpuks tööle saada. Seda mitte küll kogu aeg, aga ikkagi enamiku katsest. Asfaldil on vähe parem, kui sul on jõudu ka,» ütles eestlane kolmanda kiiruskatse lõpus.