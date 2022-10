Bottas nõuab Red Bullile karmi karistust: need miljonid mängivad väga suurt rolli

Milles siis täpselt asi? Nimelt avalikustas FIA 2021. aasta meeskondade kuluaruanded. Tegemist on tähelepanuväärse sündmusega, kuna eelmine hooaeg oli F1-sarjas esimene, kus meeskondadel oli ette antud kulupiir: 145 miljonit USA dollarit.

FIA teatas, et Red Bull on tõepoolest kulupiirist üle astunud. Siiski nimetati rikkumist kergemaks ehk kulupiiri ületati vähem kui viis protsenti. Nüüd on FIA arutamas, millist karistust Red Bullile määrata.