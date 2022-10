Keskendunum teine poolaeg tõi Tartule võidu Läti Ülikooli üle

Tartu peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul mängiti teisel poolajal parema keskendumisega. «Esimesel poolajal me ei järginud oma kaitsereegleid. Saime mitu korda ette, aga lasime nad mängu tagasi oma pallikaotuste ja kergete vigadega. Teisel poolajal mängisime keskendunumalt ja kontrollisime lauavõitlust. Palju asju on veel parandada ja kokkumängu klapitada. Ka vigastused mängivad rolli ja meie rotatsioon on praegu pisut lühike. Aga järgmise mänguni on üle nädala aega ja saame end korda sättida,» sõnas Mazurs.