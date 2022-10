Venemaa suusajuht Välbe: pole vahet, kas meid lubatakse rahvusvahelisele areenile, Skandinaaviasse meid ei oodata

Välbe sõnul on Venemaal juba arvestatud, et neid ei oodata MK-sarja võistlema. Isegi, kui FIS nende jaoks positiivse otsuse teeb, siis venelanna arvates ei pääse nad Skandinaavias võistlema. Skandinaavias peetakse koguni 14 võistlust MK-sarjas.

«Kui peakski nii juhtuma, et meid lubatakse võistlema, siis FISi president Johan Eliasch tunnistas, et meid ei lubata Skandinaavias võistlema. Neile on saabunud teated, et nendes riikides pole Venemaa sportlased võistlema oodatud.»