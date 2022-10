Eesti vormelitalent teenis võimsa võidu, ent tiitel libises käest

18-aastane Aron kontrollis lõviosa võistlusest. Mõned minutid enne ruudulippude lehvimist tuli rajale turvaauto ning enam kui kolmesekundiliseks kärisenud edu nulliti. Restardi järel ei jätnud ta aga midagi juhuse hooleks ja jättis konkurendid maha.

Meie noormehe järel lõpetas teisena Victor Bernia (FA Racing by MP), kaotades võitjale 3,486 sekundit. Kolmas oli Joshua Dufek (Van Amersfoort Racing, +3,644).

Sõidu eel oli selge, et sarja üldliider Dino Beganovic (Prema Racing) peab EM-tiitli kindlustamiseks lõpetama vähemalt esinelikus. Rootslane sai sellega täpselt hakkama, ta oligi neljas (+4,543).

Homme on Mugello ringrajal kavas hooaja viimane võistlus.

Seejuures on võimalik veel sarja üldvõitjaks tulla. Ta hoiab enne kaht viimast võidusõitu üldarvestuses 216 punktiga kolmandat kohta. Sarja liidril Dino Beganovicil, kes stardib Mugellos teiselt positsioonilt, on kirjas 245 silma ning Aronist on veel ka punktiga ees itaallane Gabriele Minì.