Eesti klubid näitavad Balti liigas musklit

Põlval skoorisid koguni kümme pallurit ning leedukatele midagi lihtsat ei antud. Enne garderoobi minekut viskas Anton Tsitko võõrustajate poolelt vaadatuna seisuks 11:19. Teise perioodi alguses skooriti kordamööda ja 38. minutil lõpetas Serviti rünnaku ilusa vintviskega Carl-Eric Uibo ja tõi tabloole numbrid 24:15. Poolaeg ise möödus võrdsetes toonides, kuid eestlased olid juba mugava vahe sisse teinud ning said rahulikult palli finišisse veeretada. Lõppseisuks tegi Alfred Timmo 36:28.

Serviti poolelt viskasid täna Henri Sillaste seitse ja Carl-Eric Uibo ning Alfred Timmo kuus väravat. Leedukate poolelt tabas Anton Tsitko kümnel korral. «Esimene poolaeg tuli meil väga hästi välja, kontrollisime kohtumist ning suutsime soliidse vahe sisse teha. Teisel perioodil aga saime palju kaheminutilisi karistusi, mis meie mängujoonist natukene segas. Positiivse poole pealt saime aga teha palju vahetusi ning homse vastase vastu jõudu säilitada. Kuigi lõpust jäi natuke halb maik, on siiski kõige tähtsam, et kaks punkti on tabelis kirjas,» olid vasakääre Sillaste esimesed muljed pärast matši.