VIDEO ⟩ Kerr Kriisa ülikoolikaaslane vedas oma kolmandas NBA-mängus koduklubi võidule

Eesti korvpallikoondislane Kerr Kriisa mängib USAs Arizona ülikoolis kõvas seltskonnas. Järjekordne tõestus sellele on asjaolu, et tema kahe eelmise aasta võistkonnakaaslane Bennedict Mathurin on NBAsse jõudes kohe hakanud paugutama. Läinud ööl vedas just tema oma koduklubi võidule.