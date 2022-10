Konkurent andis male maailmameistri Magnus Carlseni laimusüüdistusega kohtusse ja nõuab temalt 100 miljonit

Skandaal lahvatas umbes kuu aega tagasi, kui Carlsen andis Champions Touri osavõistlusel Niemannile pärast esimest käiku loobumisvõidu. Esialgu jäid selle asjaolud segaseks, kuid seejärel selgus, et Carlsen tahtis tähelepanu mõni nädal varem peetud võistlusele, kus Niemann tegi tema arvates sohki. 19-aastane ameeriklane on seda eitanud, ent möönnud, et teismelisena on ta internetiturniiridel tõesti pettuse abi kasutanud.