Latvala MM-tiitlist: meil on koos palju suurepäraseid inimesi, see teeb ka minu elu lihtsamaks

«Olen meeskonna üle väga uhke. Kalle ütles lõpus hästi, et meil on väga talendikas tiim. Ent ainult sellest ei piisa, peab olema ka töökas, pühendunud ja soovima võita. Kui see kõik kokku tuleb, tulevad ka tulemused.

Aitäh kõigile. See teeb ka minu elu lihtsamaks, kui sul on nii palju suurepäraseid inimesi koos. Suurepärane on siin tiitel kindlustada, viimane ralli on Toyota jaoks koduralli. Tiitel käes sinna minna on palju kergem. Saame seal vabalt sõita ja kui sealgi võidame, siis ehk rohkem tähistada,» ütles Toyota tiimipealik Latvala WRC otseülekandes.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström tõi esile, et hooaja eel seatud eesmärk sai täidetud – tänavu võideti mõlemad MM-tiitlid. «Ma olen sõnatu. Meil on olnud õnne, et tiimis on olnud nii palju andekaid inimesi, kes on valmis ka üheskoos töötama.

Sa alustad hooaega alati eesmärgiga võita kõik tiitlid ja tänavu saime me sellega hakkama. Oleme õnnelikud, kuid Jaapani ralli on kohe-kohe tulemas, ning kuna see on meie koduralli, tuleb meil ka seal hästi esineda,» ütles soomlane.