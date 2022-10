Jutt Tänakust? M-Spordi sõitja sõnul ootavad kõik ühe mehe taga

Ralli MM-hooajal jääb sõita veel üks etapp, kuid kõigi pilgud on suunatud järgmisesse aastasse. Greensmith uuriti enne Kataloonia võistlust, millised on tema järgmise hooaja plaanid. «Ma pole veel oma isaga rääkinud, ta pole midagi öelnud,» vastas 25-aastaselt inglane esmalt, viidates perefirmale, mis on tema suurimaks toetajaks.

Edasi läks intervjuu aga huvitavamaks: «keskendun praegusele hooajale, kaks rallit (intervjuu on tehtud enne Kataloonia rallit – toim.) on veel ees. Kõik ootavad, et üks teatud isik otsustaks, kuhu ta tahab minna. Pärast seda liiguvad kõik asjad iseenesest paika,» ütles Greensmith DirtFishile.

Kuigi Greensmith ei maini Tänakut nimepidi, siis ilmselt on M-Spordil kõige suurem šanss järgmiseks aastaks tippsõitjaga leping sõlmida just eestlasega. Pakutud on ka, et Toyotas esmalt Sebastien Ogier’ ja nüüd Kalle Rovanperä varju jäänud Elfyn Evans võib taasliituda oma nö kasvatajatiimiga.