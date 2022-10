FISi otsuses pettunud venelased: sellega algab murdmaasuusatamise allakäik

Venemaa suusakoondise peatreener Igor Sorin ütles, et MK-sari saab venelaste puudumise pärast kõvasti kannatada. «Paljud sportlased, eriti Norrast, ütlevad, et ei taha meid näha, kuid sisimas mõistavad nad kindlasti, et võidetud medalid ei tähenda suurt midagi» vahendas Sorinit Iltalehti.

Endine murdmaasuusataja Maksim Võlegžanin usub, et venelaste eemale jätmise tagajärjed on kaugeleulatuvad. «Ilma venelasteta kaotab murdmaasuusatamine oma populaarsuse ja ilu. Pean seda otsust ebaõiglaseks,» ütles sel nädalal 40. sünnipäeva tähistanud Võlegžanin.

Nooruke, kuid valjuhäälne Putini-toetaja Veronika Stepanova kinnitusel oli Venemaa sportlaste keelustamise taga käputäis teisitimõtlejaid. «Väike rühm valjuhäälseid radikaale võitles meie keelustamise nimel ja valdav enamus allus sellele. Paljud meist teavad hästi, et see on alusetu silmakirjalikkus,» ütles Pekingi olümpial teatenaiskonnaga kuldmedalile tulnud 21-aastane Stepanova MatchTV-le.