Viimase hetke väravast Levadia alistanud Paide tõusis punkte kaotanud Kaljust mööda

Kolm vooru enne hooaja lõppu on esimene ja teine koht kindlad. Tallinna FC Flora on tiitli kindlustanud, Levadia on 75 punktiga kindlalt teine. 61 punkti kogunud Paide kerkis kolmandaks, punkti juurde teeninud Kalju langes neljandaks. Trans on 36 punktiga kuuendal kohal.