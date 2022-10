Hooaja nukralt lõpetanud Eesti vormelitalent: olin oma sarja kiireim võidusõitja

FRECA hooajale pandi punkt Itaalias Mugello ringrajal, kus eestlane sai avasõidus kirja etapivõidu, ent pühapäeval tuli leppida punktikohalt välja jäämisega. Just selline muster käis pidevalt Aroni hooajaga kaasas. Eesti võidusõitja oli kas poodiumil või siis sootuks punktikohalt väljas. Stabiilsuse puudumine jättis ka eestlase sarja üldvõidust ilma, ent paljud asjad polnud tema kontrolli all.

Nõnda jäi teist hooaega järjest Aroni saagiks FRECA sarja kolmas koht. Noormees ise tunnistab, et ootused olid mõistagi kõrged, ent aastaga jääb ta suures plaanis ikkagi rahule. «Raske öelda, millise hinde ma endale paneksin. Hetkel on mõistagi kurb meeleolu, kuna jäin punktiga teisest kohast ilma. Samas näitasin pidevalt head hoogu ja tulin paljudel kordadel rasketest olukordadest välja. Olen kindlasti enda sooritusega rahul. Kahjuks üdini rahule kindlasti ei jää, kuna mul oli reaalne võimalus see sari kokkuvõttes võita,» lausus Eesti vormelitalent Postimehele antud intervjuus.